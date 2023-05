Riga (od našeho zpravodaje) - „Nevím, jak to vypadalo z tribuny a od televize, ale já z toho nemám zas tak špatný pocit. Byl to náš nejtěžší zápas na turnaji a trochu nám nastavil zrcadlo," vyprávěl Kubalík, jenž v 53. minutě svým klasickým přesilovkovým volejem snižoval na 2:3, jenže Švýcaři si o tři minuty později vzali dvougólový náskok zpět a zbylý průběh duelu už si pohlídali.

„Samozřejmě bych byl radši, kdybychom vyhráli, to bez debat. Těší mě ale, že jsme si to s takovým týmem mohli rozdat, a když zlepšíme nějaké věci, posuneme se dál," tvrdil tahoun českého týmu, jenž svou bilanci na turnaji vylepšil 12 bodů, takže dál kraluje tabulce produktivity a stal se prvním Čechem po rozpadu federace, jenž na jednom šampionátu skóroval osmkrát.

Podle Kubalíka musí mužstvo zapracovat především na osobních soubojích. „U nás v pásmu je musíme rychleji ukončovat, aby se soupeři nedostávali do rotace. Pak totiž po určité době přichází únava. Musíme k tomu přistoupit drobet aktivněji. Je to jednoduché; když budeme souboje vyhrávat, budeme i víc na puku," uvědomuje si Kubalík.

Přestože svou gólovou šňůru zase natáhl, vyčítal si, že brankáře Mayera nepřekonal víc než jednou. „Vždyť já měl tři, nebo dokonce čtyři tutovky... Pokaždé jsem je řešil jinak - jednou golfákem, pak střelou na dřevěnou, potom zase mezi nohy. Už jsem trochu nevěděl, kam s tím. Mrzí mě to, protože kdybych třeba vyrovnal na 2:2, mohl to být jiný zápas," přemítal 27letý plzeňský rodák.

„Zápas měl tempo a člověk se mu přizpůsobí. Švýcaři jsou brusliví, ale to my taky, v tomhle ohledu jsme určitě neměli problém. A to kdyby ještě oba týmy nemusely hrát v sobotu a byly čerstvější, měl by zápas ještě větší úroveň," mínil útočník Detroitu.