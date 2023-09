„Je to samozřejmě obrovská příležitost a považuji si toho. Beru to s pokorou, že jsem součástí Kraken. Opravdu,“ citoval Campbellovou web NHL.

Dětským snem Campbellové bylo zahrát si jednou v NHL, v budoucnu by se do elitní soutěže mohla dostat jako trenérka. „Nikdy jsem si nepředstavovala, že bych mohl trénovat na téhle úrovni. Budu dál pracovat a odvádět, co je potřeba, abych toho cíle dosáhla,“ řekla.