„Není to můj první týden v NHL," pousmál se Chytil. „Tvrdě jsem na své hře pracoval a měl jsem správně nastavenou hlavu. To znamená, že i když se vám nedaří, musíte vydržet a hrát pořád stejně," popisoval útočník, jehož nevalná produktivita byla často kritizována. V loňském play off patřil ale Chytil k nejlepším střelcům Rangers a tuto sezonu má rozjetou na 26 gólů a skoro 50 bodů.