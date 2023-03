"Boston vám nedá nic zadarmo, všechno musíte vydřít. Viděno zpětně jsme nemohli dát do zápasu víc, především ale od třetí části jsem si sliboval víc," podotkl kouč Ottawy D.J. Smith, jehož tým vygeneroval za dvě třetiny 37 střel, v poslední ale jen tři. "Musím sportovně uznat, že nám Bruins nic nedovolili," dodal trenér Senátorů.

Detroit i díky trefě Filipa Zadiny zvítězil 3:2 po nájezdech v St. Louis, kde taktéž padly v základní hrací době všechny góly v první třetině. Český útočník vyrovnal v 18. minutě na 2:2, když se k němu dostal do levého kruhu puk po zblokované střele Dominika Kubalíka a pohotově dal svou třetí branku sezony.

New Jersey podlehlo Minnesotě 1:2 v prodloužení i přes spolehlivý výkon Vítka Vaněčka, který chytil 27 střel a stal se třetí hvězdou zápasu. Český gólman držel čisté konto do 47. minuty, ve které získal Mason Shaw odražený puk od zadního mantinelu a rychlým manévrem zasunul puk u levé tyčky pod beton českého gólmana. New Jersey vyrovnalo o chvíli později brankou Timo Meiera a v prodloužení trefil Jack Hughes tyčku. Z následné protiakce rozhodl z úniku Matt Boldy, který překonal Vaněčka bekhendovou kličkou 1,3 sekundy před koncem.