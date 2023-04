Letargická první třetina (0:3), po níž kouč Sheldon Keefe s brunátným výrazem prchal do kabiny, faul Michaela Buntinga, za který útočník Toronta putoval pod sprchy i mizerný výkon brankáře Ilji Samsonova. To byly klíčové důvody krachu.

„Hrál jsem na ho..o," ulevil si ruský brankář poté, co inkasoval šest gólů a na poslední dvacetiminutovku ho střídal Joseph Woll povolaný z farmy Marlies.

Představy Maple Leafs, jak zkušenému soupeři, který hrál třikrát po sobě finále Stanley Cupu, vnutí svůj styl hry, se ukázaly jako přehnané. Naopak. Už v 78. sekundě domácí poprvé inkasovali a v hledišti ScotiaBank Center se v první třetině ozývalo místo fandění spíš nespokojené bučení. Toronto vypadalo neorganizovaně, nedisciplinovaně, jako by snad play off ještě ani nezačalo. Pravý opak toho, co předváděli Lightning.

„Jakmile se otočí kalendář, vidím u kluků záblesk v očích," vysvětloval kapitán Tampy Steven Stamkos.

„Bylo to jednoduché: špatný začátek a spousta problémů s tresty. Oni zvýšili svou úroveň a my jsme to úplně nezvládli," tvrdil loňský držitel Hart Trophy Auston Matthews.

Jake McCabe just rocked Mikey Eyssimont with a huge hit at the blue line#LeafsForever | #GoBolts pic.twitter.com/bUeWUfLMd5 — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) April 19, 2023

Od chvíle, co se americký útočník objevil v Torontu, nemají Maple Leafs problém postoupit do vyřazovací části. Ten nastává až v úvodním kole play off.

2017 - Washington (2:4 na zápasy), 2018 - Boston (3:4), 2019 - Boston (3:4), 2020 - Columbus (předkolo 2:3), 2021 - Montreal (3:4), 2022 - Tampa (3:4). Jak ukázal úvodní duel s Lightning, frustrace kanadských fanoušků ale stále ještě nemusela dospět ke svému vrcholu.

Hokejový pořad Příklep s útočníkem Caroliny Martinem Nečasem.Video : Sport.cz

„Musíme být mnohem lepší, o tom není pochyb. Musíme se přeskupit, poučit se z toho, mít krátkou paměť a přijít se správnou odpovědí," snažil se vybruslit z odpovědi na nepříjemné otázky kapitán John Tavares.

Torontská média dokážou být vůči hokejistům Maple Leafs hodně jedovatá a ironická. Ani teď si neodpustila štiplavé poznámky.

„Inkasovat šest gólů, než přenecháte místo nováčkovi, to asi není ten nejlepší recept, jak zastínit (konkurenta Andreje) Vasilevského," bere si Toronto Sun na mušku výkon Samsonova, který měl úspěšnost zákroků 79,3 procenta.

„Cítili jsme to od začátku, že Sammy s tím trochu bojuje," tvrdil kouč Keefe. „Budu hrát líp," slíbil zdrcený Rus. Zkušenější Matt Murray se mezitím dává dohromady z otřesu mozku, ale na urychlený návrat do akce to zatím nevypadá. Že by šel chytat od začátku Woll? "Předčasné," řekl Keefe.

Toronto ve druhém zápase navíc může chybět Bunting, kterého za faul na Erika Černáka čeká disciplinární řízení. Nepotrestán ovšem zůstal zákrok Jakea McCabea vůči hostujícímu Michaelu Eyssimontovi, jenž stačil odehrát jen pět minut a odstoupil. V dresu Tampy nedohráli ani Černák s Victorem Hedmanem. Bližší informace o jejich stavu tým nedodal. Pokud by v noci na pátek nemohl nastoupit ani jeden z nich, byla by to pro Lightning složitá situace.

Bunting gets the boot for this hit pic.twitter.com/PBVtnu3QZn — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) April 19, 2023

Kouč Tampy Jon Cooper také úterní výsledek nepřeceňoval. „První zápas je specifický. Myslíte si, že víte, co se děje, ale pak se dostanete do zákopů a najednou prohráváte 0:5 a říkáte si: 'Panebože, co se to stalo?" připomněl trenér Lightning loňskou úvodní porážku, z níž se ale jeho tým dokázal vyhrabat.