Další informace klub nezveřejnil, není proto jasné, jak dlouho bude Ovečkin mimo hru. Druhý nejlepší střelec historie NHL má rodiče a další členy rodiny v Rusku, takže pokud by cestoval do rodné země, mohl by chybět více dnů. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu je přerušeno veškeré přímé letecké spojení mezi Severní Amerikou a Moskvou.