Jste tedy s ročním kontraktem u Jets spokojen?

Samozřejmě jsem spokojený, jelikož zůstávám v nejlepší hokejové lize světa. O tu příležitost jsem nechtěl přijít. Jsem rád, že to dobře dopadlo, a ještě rok budu v NHL. Udělám všechno, co budu moct, abych v NHL zůstal. Pak ať se děje vůle boží.

Očima agenta Roberta Spálenky z agentury Sport Invest: Naše práce je v konečném součtu vždy o spokojenosti klienta, a z tohoto kontraktu tak mám velkou radost. David měl velké přání pokračovat v NHL a zabojovat tam o svoji budoucnost. Nebylo to jednoduché, ale výsledkem je dobrý kontrakt v zajímavě skládaném týmu. Connor Hellebuyck je navíc jednou z gólmanských osobností, která může Davida při společné práci opět posunout. Měli jsme pro Davida zajímavé nabídky také z Evropy v čele se švýcarskými týmy, o to více si vážím jeho obrovské touhy poprat se o šanci v nejlepší lize světa.

Uvažoval jste i o návratu do Evropy?

Samozřejmě jsem si byl vědom své situace, že sezona v Nashvillu nebyla ideální. Nedostal jsem moc prostoru, a když už přišel, byl jsem nerozchytaný. Chytat jednou za měsíc není úplně ideální. Ale dívám se dopředu, co bylo, bylo. Chci odchytat co nejvíc zápasů.

Takže jste některou z evropských lig nezvažoval?

I takové úvahy byly, ale jsem rád, že se ještě povedlo angažmá v NHL.

Jak budete s odstupem vzpomínat na Nashville?

David Rittich v Nashvillu: Základní část Play off Zápasy 17 1 Čistá konta 0 0 Úsp. zákroků 88,6% 61,5% Průměr inkas. gólů 3,57 20,0

Mimo hokejovou stránku velice dobře a kladně. Narodil se nám tam syn, to je to nejkrásnější. Taky jsem si tam udělal kamarády, o které už nikdy nepřijdu. A z hlediska hokeje to beru tak, že každá zkušenost je prostě zkušenost, i když je špatná.

Teď se vracíte do Kanady, odkud tedy bude už váš třetí ze čtyř klubů v NHL. Říkáte si, že je vám tato země souzená?

Asi bude (směje se). Už jsem si říkal, že by Kanada teď pro mě mohla být uzavřená, ale jak je vidět, tak to není pravda. Těším se do Kanady, má svoje kouzlo. Počasí ve Winnipegu je sice chladnější, nemyslím si ale, že to bude takový rozdíl oproti Calgary. Zimu zvládnu.

Jste smířený, že nejspíš budete plnit roli dvojky za Američanem Connorem Hellebuyckem?

Je to týmová jednička, jeden z nejlepších gólmanů v lize. Je to ošemetná situace, v takové už jsem ale byl za Mikem Smithem (v Calgary) a podařilo se mi ho přechytat. Tak uvidíme, co se stane ve Winnipegu. Vím, že nějaké zápasy dostanu a budu se je snažit vyhrát, navíc s nejlepšími možnými čísly.

Co už jste si o klubu a jeho plánech stačil zjistit?

Zatím jsem toho moc nezjistil. S pár lidmi z organizace jsem mluvil, znám (útočníky) Adama Lowryho a Kristiana Reichla, takže aspoň tam nebudu úplně sám. A ohledně cílů, každý tým v NHL má ty nejvyšší. Začíná to mít dobrou základní část, postoupit do play off a pak se porvat o Stanley Cup. To budeme mít všichni stejné.

Jak probíhá vaše příprava na nový ročník?