"Nebylo to špatné, to byl tedy večer," culil se Kotkaniemi, který měl před nedělním duelem na kontě 25 bodů v 60 zápasech. Ke kanonádě Canes přispěl dvaadvacetiletý Fin čtyřmi asistencemi a posledním šestým gólem při přesilové hře v závěru třetí třetiny. Jeho krajan Teräväinen se radoval z druhého hattricku v NHL a dánský gólman Caroliny Frederik Andersen byl za čtrnáct úspěšných odměněn prvním shutoutem v sezoně.

Hurricanes se tak posunuli na druhé místo Východní konference za suverénní Boston, v čele Metropolitní divize mají čtyřbodový náskok na New Jersey. Hvězdný gólman Tampy Andrej Vasilevskij zaznamenal 32 úspěšných zákroků, Lightning i tak prohráli pátý zápas v řadě. "I to pomáhá klukům k sebevědomí. Několikrát se nám během sezony stalo, že jsme dělali první poslední a nedostali puk do branky. Zvlášť proti takovému týmu, kde gólman dělá rozdíl. Takže dát pár gólů potěší," usmíval se kouč Caroliny Rod Brind'Amour.