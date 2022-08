Ohromně. Nový impuls je vždycky fajn a možná už jsem ho trochu potřeboval. Snad se vrátím do své formy jako na začátku v Chicagu. Věřím, že můžu NHL nejen hrát, ale zvládnu tam i dávat góly. Potřebuju se ale dostat do pohody.

Bylo to několik hektických dnů. Moc jsem toho nenaspal. Když jsem věděl, že Detroit klapne, tak se mi dost ulevilo. Nalilo mi to novou krev do žil. Red Wings jsou velké jméno, jeden ze šesti zakládajících klubů NHL. To jsem vnímal vždycky. A komunikace byla skvělá. Manažer mi řekl, co ode mě očekává. Berou mě jako střelce. Samozřejmě nejspíš nedám padesát gólů za sezonu, ale pořád mám radši zakončení než tvoření. Plánují mě využít na přesilovky, takže super. Doufám, že splatím jejich důvěru.