Když je Vrána ve formě, udivuje bleskovými úniky a skvělou střelbou. V dosavadních 39 zápasech za Red Wings po příchodu z Washingtonu nasázel 22 gólů. V této sezoně ovšem odehrál v prvním týmu jen dvě utkání, načež ho klub bez bližšího vysvětlení poslal do programu NHL a Hráčské asociace NHL, který pomáhá hokejistům s léčbou závislostí a duševních problémů.

„Jsem šťastný, že jsem zpátky, že vidím kluky. Je to opravdu pozitivní," líčil Vrána po svém návratu k týmu. „V životě jsou důležitější věci než hokej a musíte si v nich udělat pořádek," dodal.

Na šťastný comeback to však zatím nevypadá. Red Wings na začátku ledna dokonce nabízeli Vránu ostatním klubům NHL, ale o útočníka s ročním příjmem 5,25 milionu dolarů nikdo zájem neprojevil.

Hokejisté české reprezentace Jakub Vrána (uprostřed) a Michael Frolík během odjezdu na MS 2019 do Bratislavy na Hlavním nádraží v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Není to pro něj nic jednoduchého, ale postupně se do toho dostává. Má obrovský potenciál, pořád může dávat góly. Ale zatím se mu to nedaří," posteskl si kouč Red Wings Derek Lalonde.