Na vyhlášení cen top hráčů sezony v Nashvillu Karlsson úsměvy spíš šetřil. I když v základní části předvedl výkon, jaký zámořská soutěž v podání obránce nezažila 31 let. Švédský švihák překonal v bodech stovku, když k 25 gólům přidal 76 asistencí. Pózování s Norris Trophy ale bylo podle všeho to poslední, co jako hráč Sharks předvedl.

„Otevřeně jsem v klubu řekl, že se chci pokusit vyhrát (Stanley Cup). A San Jose mi otevřeně řeklo, že u nich se to nepodaří," uvedl Karlsson upřímně pro švédský deník Expressen. „Máme s klubem dobrý vztah a rozumíme si, i když to není zrovna veselá situace."

„Zájem je. Pak jde o to, aby se vše dalo dohromady. To je ta nejtěžší část," povzdechl si Karlsson, jehož gáže ubírá zpod platového stropu ještě na další 4 sezony 11,5 milionu dolarů. „Strop se za poslední tři roky téměř nezvýšil, takže peníze začínají tu a tam docházet," uvědomuje si hráč. „Ale naše kariéry jsou krátké a každý si zaslouží to, co dostane. Musíme prostě zúročit svou tržní hodnotu."