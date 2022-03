Červenku triumf v kanadském bodování potěšil, chce ale týmový úspěch

"Je to příjemné, když se od člověka tak nějak očekává, že bude pomáhat těmi body týmu. Ale v mém věku se spíš soustředím na týmové výsledky. A nám začíná příprava na play off," řekl v rozhovoru s ČTK Červenka, který v 52 zápasech základní části zaznamenal 20 branek a 44 asistencí. O šest bodů předčil švédského obránce Henrika Tömmernese ze Ženevy.

Kubalík před třemi roky ovládl produktivitu v dresu Ambri-Piotty a potom se vydal do NHL, kde hájí barvy Chicaga. Kovář na něj loni navázal a potom pomohl Zugu i k mistrovskému titulu. "Kovy a Kubalda jsou kvalitní hráči, tak věřím, že je to o té kvalitě hráčů a samozřejmě i týmů, ve kterých hrajou," přemýšlel Červenka, proč švýcarská soutěž českým hvězdám v posledních sezonách tolik sedí.

Potvrdil to i útočník Matěj Stránský z Davosu, nadcházejícího soupeře Rapperswilu. S 26 brankami ovládl tabulku střelců, takže čtvrtfinále bude i soubojem dvou vítězů nejsledovanějších ofenzivních kategorií. "Těšíme se. Těšili bychom se na kohokoliv, je těžké si nějak vybírat soupeře. Ta liga je velice vyrovnaná a bude to zajímavá série," podotkl Červenka, který kanadské bodování už vyhrál dvakrát v domácí extralize - v roce 2010 v mateřské Slavii a o šest let později při působení v Chomutově.

V sezonách 2017/18 až 2019/20 jej postupně ve Fribourgu, v Curychu i Rapperswilu trápily zdravotní potíže či zranění. Potýkal se s plicní embolií či problémy s kyčlí. Je šťastný, že poslední dvě sezony je fit. "Už loni to bylo dobré, takže jsem rád, že jsem zdravý a můžu být pořád na ledě. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů k tomu, aby člověk hrál, jak si přestavuje," uvedl bývalý hráč Omsku, Lva Praha, Calgary či Petrohradu.

Ve Švýcarsku působí už šestou sezonu. "Jsme spokojení, všechno klape, jak má. Není na co si stěžovat," pochvaloval si angažmá a ideální podmínky pro rodinu. "Asi to má většina hráčů v zahraničí, že je tam větší klid, může se člověk více soustředit na to, co dělá. Mladý tady chodí do školy, učí se jazyky... Těch faktorů pro spokojenost je tady víc. Všichni vědí, jaká je Švýcarko země. Samozřejmě se tu hodně dbá na pravidla, ale všechno tady funguje, takže na rodinný život je to dobrá destinace."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Roman Červenka během tréninku hokejové reprezentaceFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Rapperswil, který se v roce 2018 po třech letech vrátil do elitní soutěže, si loni zahrál semifinále, kde vypadl s pozdějším mistrem Zugem. Teď klub potvrdil dobrou formu i v dlouhodobé části. "Jsme spokojení, jak sezona dopadla v základní části, ale teď nás čeká ta hlavní část. Uvidíme, jak to půjde. Je to hodně vyrovnané," prohlásil Červenka.

V únoru se Červenka vrátil po čtyřech letech do reprezentace a vedl tým jako kapitán na olympijských hrách v Pekingu, kde Češi poprvé v historii na velkém turnaji nepostoupili do čtvrtfinále. "Samozřejmě nad tím člověk občas přemýšlí, ale bohužel už to nevrátí. Samozřejmě nebylo jednoduché se dívat na Slováky, jak berou medaili. Ne, že bychom jim to nepřáli, ale už všichni cítili, že ta šance na to byla," vrátil se Červenka k turnaji pod pěti kruhy.

Na mistrovství světa povede národní tým po odvolání kouče Filipa Pešána finský trenér Kari Jalonen. Červenku chuť bojovat o úspěch v národním týmu neopouští. "Je to za nějakou dobu, já nějak moc neplánuju dopředu. Uvidíme, jak to dopadne, jestli o mě bude zájem a jak se věci vyvinou. Jinak samozřejmě já jsem vždycky reprezentoval rád," prohlásil.

Krok s angažováním prvního zahraničního trenéra v historii české reprezentace podle něj zhodnotí až čas. "Určitě není pochyb o tom, že to je kvalitní trenér. Víme, jaká je situace. Těžko říct, jestli bylo potřeba udělat nějaký impulz nebo zásadní krok. Takhle si to na svazu vyhodnotili. K tomu není moc co říkat, uvidíme, jak se nám bude dařit," řekl.