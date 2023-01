Dědkovy výlevy jsou nepodložené lži, zuří Besser a žádá omluvu. Vysvětluje i „předraženou výstroj“

Cítil jste, že nastal čas, kdy už nemůžete mlčet?

Už to nešlo. Firmu Střída Sport jsem sice koupil teprve před rokem a půl, ale udělal jsem si domácí úkol, takže vím, co máme v papírech černé na bílém. Mediální útoky, které považujeme za neférové, a všechny ty nepravdy zaznívající ve veřejném prostoru nás poškozují. Je potřeba se bránit. Byť jsme v rámci zachování klidu, aby nové vedení svazu dostalo prostor seznámit se se všemi skutečnostmi, dlouho nereagovali. Teď to ale sklouzlo do situace, kdy na nás spíš než svaz útočí Petr Dědek. Vnímám to spíš jako jeho soukromou aktivitu, ale je potřeba uvést věci na pravou míru.

Začněme ale u Aloise Hadamczika, jenž při prezentaci auditu předkládal důkazy, že minulé vedení svazu nepracovalo jako řádný hospodář. Poukázal i na vaši firmu. Mluvil o nákupech předražené výstroje za 397 milionů korun i o tom, že svaz narozdíl od klubů nevyužíval slevy 25 procent...

Rád bych věděl, kde se vůbec ta data vzala. Tyto údaje jsem od nikoho ze svazu dřív neslyšel. Jsou to mediální zkazky.

Záznam: TK k auditu hokejového svazuVideo : Sport.cz

Hadamczik na tiskové konferenci ale prohlásil, že nejde o domněnky, nýbrž o písemně podložená fakta auditorské firmy KPMG.

Já bych tedy chtěl vědět, kdo ta fakta dával dohromady. Pracoval jsem v zahraničí a mám zkušenosti z velkých mezinárodních firem a advokátních kanceláří, takže vím, jak vypadá standardně odvedený a profesionální audit.

Ten, který si nechal udělat hokejový svaz, jím není?

Rozhodně to není audit západního střihu. Nikdo se nás neptal na žádná čísla, nikdo po nás nechtěl podrobné informace o cenách, které v daném čase platily pro celý trh. Nikdo se nás neptal na porovnání cen uvedených na jednotlivých fakturách s těmi, které jsou obecně platné. Nikdo po nás nechtěl čísla před slevou a ty po ní. Tudíž se ptám, jak je možné dělat audit bez klíčového hráče? Musím ale zmínit ještě jednu důležitou věc.

Prosím.

Běžnou součástí smluv, které svazy ve vyspělých hokejových zemí s firmami uzavírají, je oborová exkluzivita. V případě Českého hokeje jde o dodávání hokejového vybavení v hodnotě milionů korun, za který svaz neplatí ani korunu. Má tak možnost vybavit české reprezentanty, aniž by ho to něco stálo. Místo peněz poskytuje reklamní prostor - kruh na ledě, logo na plexisklu, helmě, apod. Český hokejový svaz má oproti ostatním tu výhodu a výsadu, že si vybavení vybírá sám. Tahle spolupráce je výhodná a rámcová smlouva v sobě nemá ustanovení o nějaké slevě. K tomu jsou každoročně uzavírány smlouvy na jednotlivé projekty, plus jsou dodávky realizující se nad rámec toho. Tam už jsou samozřejmě slevy. Jestli někdo říká, že jsme slevy neposkytovali, tak já můžu doložit, že za posledních osm let jsme poskytli Českému hokeji víc jak 100 milionů korun na slevách, bonusech a reklamních plněních. To je více než 40 procent.

Co k tomu řekl šéf České hokeje Alois Hadamczik Řekl bych, že tady dochází k nepochopení základní věci. Audit především poukázal na nehospodárnost a neúčelovost objednávek hokejové výstroje ze strany bývalého vedení svazu v čele s Tomášem Králem a generálním sekretářem Martin Urbanem. Když byla odůvodněná roční spotřeba Českého hokeje, ať už jde o výstroj i různé projektové akce, vůči firmě Střída sport v řádu sotva desítky miliónů, tak proč svaz utratil 300 miliónů za sedm let. Proč někteří lidé uzavíraly nevýhodné a do značné míry i nestandardní smlouvy? Vztahy se společností Střída sport máme ale v současné době korektní, nabídla nám navýšení podpory na 7,5 milionů ročně a zpřehlednila systém případných slev.

No ale v tom základním kontraktu žádná množstevní sleva nefiguruje?

Není ale pravda, že všechny kluby nakupují se slevou. Každý si to řeší po svém. Řada z nich žádné slevy nemá, je totiž pro ně výhodnější nakoupit za plnou cenu a dodavatelé pak peníze vrací třeba formou reklamy. Jde o jiný prostředek, jak dát peníze zpátky do našeho hokeje. Kategoricky odmítám, aby tady létala nějaká hausnumera, s nimiž operují osoby, které ani nejsou odpovědné za chod svazu. A naopak; pokud mám správné informace; tak někteří odpovědní lidé na hokejovém svazu - členové výkonného výboru nebo dozorčí rady - dodneška závěry auditu vůbec neviděli.

V úterý s nimi auditoři firmy KPMG seznámili delegáty konference, kteří v červnu volili nového prezidenta Českého hokeje.

Co já vím, tak v úterý se tam sešli jen členové některých klubů, což jsou pro mě lidé, kteří by ze své pozice k důvěrným dokumentům svazu před jejich veřejnou prezentací neměli mít přístup. Pokud mám správné informace, tak dozorčí rada ani výkonný výbor zatím nedisponují finální verzí auditorské zprávy.

Vy jste ji viděl?

Nikdy jsem ji neviděl. Nemám ambici, aby mě někdo detailně seznamoval s celým auditem. Mám jen zájem, jaké zjištění bylo ke společnosti, kterou aktuálně vlastním, učiněno. Abych měl možnost se bavit, jestli je založeno na faktech. To se nestalo. Zdvořile jsme požádali, abychom se k výsledkům auditu mohli vyjádřit, ale standardní proces neproběhl. Místo toho si čtu nepodložené lži pana Dědka ve veřejném prostoru. Rozhodně si nemyslím, že právě on představuje kvalitativní změnu v českém hokeji. Určitě není reformátorem, který prostředí zkultivuje.

Dědek o hokejovém svazuVideo : Sport.cz

Nadzvedlo vás, když Dědek v rozhovoru pro deník Sport prohlásil, že za minulého vedení zmizela z hokeje miliarda korun a že „minimálně sto milionů dělají nevýhodné nákupy výstroje od Střídy"?

Tato slova považuji za zcela nepravdivá, nepodložená a důrazně se proti nim ohrazuji. Nic takového se nestalo. Naopak, ta čísla jsou úplně jiná. Data, která jsem si v rámci onoho domácího úkolu dopočítal, ukazují, že více než sto milionů jsme svazu poskytli v rámci plnění tak, aby za ně nemusel vůbec nic utrácet. Dědkovo vyjádření je poškozující a mrzí mě, protože s pardubickým klubem máme dlouhodobou spolupráci. V tomto případě žádné výtky nejsou, tak nechápu, proč na nás útočí.

Reakce majitele pardubického Dynama Petra Dědka Já osobně proti firmě Střída sport nic nemám, kritizoval jsem jen chování svazu, který se při nákupu hokejové výstroje a výzbroje od této společnosti choval rozhazovačně a absolutně proti duchu dobrého hospodáře. Navíc vše probíhalo bez výběrového řízení a naprosto netransparentně. Pokud jsem obviňován, že operuji s hausnumery, tak bych rád upozornil, že vycházím z údajů, které jsou uvedeny ve zprávě renomovaných auditorů, do níž jsem měl možnost nahlédnout.

Nějaký názor na to mít musíte, ne?

Myslím si, že nás zahrnuje do svých byznysových válek o spolupráci s hokejovým svazem a o marketingová práva na extraligu, kde Dědek (se svou firmou Relmost) v minulosti neúspěšně podával nabídky. Jestli je tohle nějaká širší hra, já její součástí být nechci. Věřím, že tyto výlevy v médiích jsou sólovou akcí pana Dědka, nikoliv koordinovanou s prezidentem svazu Hadamczikem. Stále věřím, že budeme mít šanci si s novým vedením svazu popovídat o faktech, nikoliv o dojmech třetích nezasvěcených osob, které se k údajům dostávají bůhvíjakou cestou. Nicméně Dědkovo vyjádření nás poškozuje a nutí bránit se.

I právní cestou?

Ano, zvažujeme právní kroky. Rozdělil bych to na dvě části. V té první jsou kroky ve vztahu ke svazu, s nímž jsou uzavřeny platné smlouvy, které ale bohužel aktuálně nejsou plněny.

Můžete být konkrétnější?

Svaz zkrátka porušuje stávající smlouvu. Rozvedu. Některé hlavní objednávky přímo od značky CCM, které měly být učiněny už v půlce listopadu, stále nejsou. Jsme ochotni některé parametry revidovat tak, jak si přeje nové vedení svazu. Bohužel se to ale stále nepodařilo dostat na papír. Svaz na něj nedal ani ty věci, které jdou výhradně v jeho prospěch. Dokonce jim v této chvíli ze vstřícnosti provizorně poskytuji slevu, na kterou ani nemají nárok. V zásadě jsme ve vakuu, kdy už přes měsíc nemáme z druhé strany odezvu. Nechci spekulovat, proč tomu tak je. Pevně věřím, že se pánové vrátí ke stolu a začnou se chovat slušně.

A ona druhá část?

Tou je cesta proti panu Dědkovi. Budeme žádat omluvu a aby se do budoucna zdržel výroků nezakládajících se na pravdě. Rád bych věřil, že pan Dědek je slušný člověk.

Foto: HC Dynamo Pardubice Petr Dědek, majitel klubu HC Dynamo Pardubice.Foto : HC Dynamo Pardubice

Zmínil jste, že Dědka nepovažujte za reformátora tuzemského sportovního prostředí. Proč?

Už jsem lehce naťukl jeho snahu o zisk marketingových práv v extralize a dál už bych to nerozváděl. Jeho vystupování ve veřejném prostoru má nějakou „kvalitu" a nemyslím si, že je to kvalita, která by celkově měla být připsána českému hokejovému prostředí.

Věříte, že si s Aloisem Hadamczikem sednete k jednomu stolu a vše si vyjasníte?

Rozhodně v tento okamžik nemířím na pana Hadamczika, po nástupu do funkce toho na něj bylo dost. Nechci přilévat olej do ohně. Naopak chci, aby se situace zklidnila. Dlouhodobě se společností CCM podporujeme mládežnický hokej, roční hodnotu limitu marketingového prostoru jsme navýšili na 7,5 milionu. Pevně věřím, že se jednání se svazem podaří dotáhnout do konce a převládne profesionální přístup. Snad už nebudeme svědky bojů marketingových agentur o konkurenční prostředí.

Můžete prozradit, jakou roční částkou podporujete český hokej?

Nezlobte se, některé věci si chci nechat až na diskuzi s panem Hadamczikem. V zásadě ale od nás hokej dostává zpátky více než 40 procent z nákupu. Za posledních osm let to dělá více než 100 milionů korun. Hokej chceme podporovat, vždycky jsme to dělali a jsme na to hrdí. Místo slova „děkuju" teď ale o sobě čteme, že předchozí vedení naší společnosti něco zpronevěřilo a hokej poškodilo. Lidsky nás to velmi mrzí.

Neznechucuje vás to do té míry, že byste začali uvažovat, jestli to takto má dál smysl?