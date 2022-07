Hašek vysvětlil své postoje ruské televizi, která se k jejich odvysílání nemá

Hašek nejprve vysvětloval, proč žádá legislativní úpravu, která by zakázala všem českým občanům pracovat v Rusku. „Práce z definice vytváří hodnoty. To znamená, že čeští občané u vás svojí prací vytvářejí hodnoty pro ruský stát a tím vlastně podporují jeho vojenskou agresi proti našemu demokratickému spojenci Ukrajině. Velmi se tím zvyšuje nebezpečí pro Českou republiku, a to je třeba zákonem urychleně zastavit," citoval isport.cz z Haškova vyjádření. V něm zazněl i gólmanův požadavek zakazující českým občanům pracovat „v zemi nepřítele, který vojensky napadl našeho spojence, zabíjí tam desetitisíce lidí a vyhrožuje nám dokonce jadernou bombou," mínil držitel olympijského zlata z Nagana, který na ruské mediální scéně čelí urážkám.

Rusové mu ale sarkasticky připomínají, že když před 11 lety chytal za Spartak Moskva, nechal si na masku namalovat i jeden ze symbolů města Chrám Vasila Blaženého. „Bylo mi to ctí a vždy na to budu rád vzpomínat. Na spoluhráče, členy realizačního týmu i naše fanoušky. O to více na vás všechny dnes apeluji, abyste udělali vše, co je ve vašich silách a pomohli zastavit agresi své země na Ukrajině. Budu pak na vás všechny jako bývalý Spartakovec velmi hrdý!" uvedl Hašek a poslal i vzkaz suspendovaným ruským sportovcům.