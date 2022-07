Rusové ostře pálí do Haška: Je to malý fašista a nemocný člověk. Rozený idiot! Reaguje i Státní duma

„Co mám na to říct, když Hašek jen blouzní. Možná má koronavirus. Hašek z nějakých důvodů náhle mění své životní postoje. Dřív se setkával s Rusy, hrál tady a všechno bylo v pořádku. Teď se Dominik nějak změnil. Je to jen malý fašista, nemocný člověk,“ prohlásil pro agenturu RIA Novosti na adresu olympijského šampiona z Nagana bývalý útočník Alexandr Koževnikov, jenž se Sovětským svazem vyhrál ZOH 1984 v Sarajevu i o čtyři roky později v Calgary.

Není to poprvé, co se mistr světa z roku 1982 do Haška opřel. Učinil tak už v březnu, kdy český gólman vyzval NHL, aby kvůli válce na Ukrajině pozastavila smlouvy všem ruským hokejistům.

Foto: @spartak_hc, Twitter Alexandr KoževnikovFoto : @spartak_hc, Twitter

„Zatímco bomby létaly na Bělehrad, Čech tiše vydělával své miliony. Proto s ním dnes zacházím jako s ,pouhým bastardem‘,“ připomenul Koževnikov bombardování tehdejší Jugoslávie, do kterého byly zapojeny země NATO a USA, v roce 1999, kdy Hašek chytal za Buffalo.

Nyní se do Haška, který svou bohatou kariéru zakončil v sezoně 2010/2011 v moskevském Spartaku, kvůli jeho slovům o tom, že Češi pracující v Rusku znamenají nebezpečí pro republiku a všechny její občany, pouštějí v Rusku i další lidé z oblasti sportu.

„O jaké hrozbě to mluví? Jak hokej souvisí s politikou? Vypadá to, že ho do hlavy trefilo hodně puků. Myslím, že takovými prohlášeními si jen dělá PR pro sebe," nechal se slyšet člen Triple Gold Clubu a dnes viceprezident hokejových operací KHL Valerij Kamenskij.

Haškova slova nadzvedla i bývalého útočníka Maxima Sušinského, jenž během výluky NHL v sezoně 2004/05 nastupoval v Omsku s Jaromírem Jágrem a po konci kariéry působil jako prezident Avangardu.

„Proč by se hokejisté měli pouštět do politiky? Hašek vůbec nechápe, co se děje, ale z nějakého důvodu o tom mluví. Navíc tento muž hrál v Rusku a zná náš jazyk. Není třeba míchat politiku a sport. Sportovci to sami nechtějí. Hrají a vydělávají peníze. A Hašek řekl co? Přijel také do Ruska kvůli něčemu? Samozřejmě, vydělat více peněz. A proč tedy hrál v Rusku, když je takový rusofob?" čílí se Sušinskij, mistr světa z roku 2008.

„Hašek už dlouho chrlí na naši adresu nejrůznější špínu. I když se zde slušně živil a byl spokojen se vším, co mu bylo dáno. Vždy se našli tací, kteří profitovali z laciné důvěryhodnosti. Možná Hašek cílí na politiku, v Česku už se stali politiky herci, teď jím bude i brankář se zlomenou hlavou,“ nebere si servítky 66letý Vladimir Pljuščev, jenž před 20 lety dovedl dvacítku sborné k triumfu na MS a o rok předtím získal zlato na světovém šampionátu s osmnáctkou.

Foto: Profimedia.cz Vladimir Pljuščev na snímku z roku 2002 poté, co dovedl hokejisty Ruska k titulu na juniorském MS.Foto : Profimedia.cz

„Ovlivní tento jeho tlak Jaškina? Každý psychologický nátlak má dopad. Záleží na tom, jak moc je na něj Jaškin připraven. Jeho kořeny jsou ruské. Vzhledem k tomu, že přijal nabídku Petrohradu, znamená to, že pochopil, o co jde,“ míní Pljuščev, který trénoval sbornou na MS 2003 a už řadu let má status čestného trenéra Ruska.

Tak já se domnívám, že např. 15 let vězení za práci v zemi nepřítele v RF by velmi pomohlo. Určitě by to zvýšilo ochranu nás a našich spojenců a pravděpodobně zachránilo mnoho lidských životů — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 26, 2022

Trojnásobného mistra světa Alexeje Těreščenka pak zase vytočil Haškův tweet o tom, že za práci v Rusku by mělo Čechy Čekat patnáctileté vězení. „Tak ať Haška taky zavřou - i on pracoval v Rusku," řekl Těreščenko, evidentně mu ale uniklo, že gólman chytal v KHL v době, kdy válka na Ukrajině neprobíhala.

"Když je někdo idiot, tak co na to mám říct? Všichni jsou tam idioti. Bezmoc, šílenství, prostě demence. Rozený idiot. Ať přijede do Ruska a uvidíme. Všechno je to populismus. V Rusku je to bezpečnější než na celém světě," pokračoval Těreščenko.

Na Haška zareagovala i legendární ruská krasobruslařská trenérka Taťjana Tarasovová „A Haškovi záleží na Jaškinovi? Kdo se ho ptal? Je zvykem, že dáváme rady, když jsme požádáni. A když nejsme, tak je nedáváme,“ utrousila.

Foto: Profimedia.cz Ruská krasobruslařská trenérka Taťjana Tarasovová.Foto : Profimedia.cz

Vyjádření dvojnásobného vítěze Stanley Cupu vyvolala pozdvižení i ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu. „Je pro mě zvláštní od něj slyšet takové prohlášení. Z minulých dob je v Rusku známý, milovaný a respektovaný jako sportovec a člověk. Teď se ale bohužel chová podivně,“ prohlásil pro Sport-Express předseda výboru Státní dumy pro tělesnou kulturu a sport Dmitrij Sviščev.