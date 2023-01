Hokejová exotika. Český trenér v Saúdské Arábii: Vysvětloval jsem věci, které u nás umí děti

Co jste do té doby věděl o hokeji v Saúdské Arábii?

Důvody jsou rozdílné. Jeden z kluků říkal, že jeho táta postavil stadion, a tak to zkusil. Další, protože měl rád kolečkové brusle. Hokej se tam snaží popularizovat. Saúdská Arábie už si podala přihlášku do IIHF. Také získala pořadatelstvích zimních asijských her 2029. Konečně vznikne samostatná federace zaštiťující lední hokej. Samozřejmě nikdy nebude stejně populární jako třeba fotbal, navíc po přestupu Ronalda a skalpu Argentiny na mistrovství světa. Ale pokouší se tam dostat hokej do podvědomí. Zorganizovali kemp, na který přijeli i nějací čeští trenéři. Konaly se tréninky bruslení. Spoustu lidí lákalo, že zatímco venku se paří ve vedru, na stadionu je přijatelná teplota.