Kodýtek z Plzně, Stránský z Litvínova a brankář Hamrla posilují Ilves Tampere

Čtyřiadvacetiletý Kodýtek se vydá na první zahraniční angažmá. Poslední sezona mu skončila na začátku února vinou zranění a zaznamenal v ní ve 44 zápasech 15 branek a 19 asistencí. V šesti duelech v reprezentaci si připsal tři asistence. "Je to univerzální hráč, který hlavně myslí na tým. Upoutal svými výkony v reprezentaci na Euro Hockey Tour. Jsme šťastní, že si vybral z mnoha nabídek Ilves," řekl klubovému webu sportovní manažer Ilvesu Timo Koskela.

Ilves on tehnyt neljätoista pelaajasopimusta.

O rok starší Stránský se vrací do finské ligy po roce. Před příchodem do Litvínova působil dvě sezony v Jukuritu Mikkeli, kde ve 106 duelech zaznamenal 61 bodů (20+41). "Sledovali jsme ho a měli jsme o něj zájem už loni. Je to velice šikovný útočník, kterého je těžké bránit," podotkl Koskela.