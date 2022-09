Neškatulkujme lidi podle národnosti! Český hokejový klub hájí svého ruského trenéra a jeho krajany–hráče

V minulé sezoně Hronov překvapil postupem do play off třetí nejvyšší soutěže, k čemuž mu dopomohla řada mladíků-cizinců, převážně z Ruska.

„Když na konci minulé sezony vznikl konflikt na východě, nikdo z nynějších kritiků složení našeho týmu neviděl ty kluky kolem 20ti let, jak nechtěli vůbec jet domů, protože už nebudou hrát hokej u nás, kde se jim moc líbí, někteří hned chtěli získat dlouhodobé povolení k pobytu a zůstat. Z nich nikdo neřeší válku, politiku, oni k nám do České republiky přijeli hrát hokej," píše Hronov s tím, že i nadále chce dávat příležitost mladým hráčům a neřešit jejich národnost.

Dnešní dobu označuje za zmatenou. „Jedni odsuzují vše ruské, na druhé straně ruští hráči hrají NHL a Američanům to nevadí, jde přeci jen o velké peníze a reklamu. Naši hráči a jiných národností hrají KHL a Rusům to nevadí. Na US Open hrála velká skupina Rusů a proč to Američanům nevadí, protože jsou vysoko na žebříčku ATP a jde o velké peníze od sponzorů. V tomto schizofrenním světě nebyl na US Open puštěn Srb, který nemá očkování proti covidu a tím se kruh uzavírá, až skončí válka na východě, objeví se zadání, že nesmí sportovat ti, kdo nemají ochranu proti lecčemu," zmiňuje Hronov zákaz Novaku Djokovičovi účastnit se grandslamu v New Yorku.