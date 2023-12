Pešán korunoval debakl neúspěšnou výzvou. Zápas totálně zlomila, litoval

Co se s Libercem v úvodu stalo?

Vstoupili jsme do zápasu velice špatně, už ve třetí minutě jsme prohrávali 0:2. Nebyli jsme schopni se Kometě vůbec vyrovnat v organizovanosti hry, dovednostech a zkušenostech. Vlastně vše, co jsme rozhodli na ledě a na střídačce, mělo úplně opačný efekt.

Ve 28. minutě jste snížili na 1:3 a vzápětí Kometa vstřelila další gól. Vzal jste si trenérskou výzvu, jenže jste neuspěl a do poloviny utkání hosté vedli už 5:1. Litujete teď trenérské výzvy?

Myslím, že to byla výzva, která se musela vzít. Za prvé vzhledem ke stavu, za druhé jsem přesvědčený, že jsem si ji vzal správně – a uvidíme, co mi na to zítra odpoví šéf rozhodčích. Myslím, že tam došlo ke kontaktu s gólmanem, který ovlivnil jeho zákrok. Ale bohužel challenge byla neúspěšná, uznaný gól a dva v oslabení zápas úplně zlomily.

Štve vás to, nebo cítíte spíše křivdu kvůli výzvě?

Necítím. Viděl jsem moment zblízka na tabletu a byl jsem si jistý, že challenge bude úspěšná. Nebyla. Ale to už zlomilo zápas, který byl nalomený, takže bych to nerad házel na tento moment. Nemůžeme potom, co se vyhrabeme ze dna a snížíme na 1:3, v dalších dvaceti vteřinách namazat soupeři na samostatný nájezd, a ještě si dát vlastní gól. Já jsem tomu dal korunu s výzvou.

Máte pro zápas blbec nějaké vysvětlení?

Nemám, ale hned jsme koukali na začátek zápasu a v podstatě jsme hned u první akce úplně nesmyslně zaspali a myslím, že to velmi výrazně určilo řád první třetiny a vlastně celého zápasu. Hledáme s kolegy důvod, proč jsou teď naše výkony nahoru, dolů. Za poslední čtyři zápasy jsme dostali obrovské množství gólů. Hlavně doma pět, pět, šest, což je neakceptovatelné. A nejsme ani produktivní dopředu, takže mám několik otazníků.

Zkusili jste zvrátit průběh i dvěma bitkami, ale vše se minulo účinkem.

Musím před Kometou opravdu smeknout, protože ač jsme zkusili cokoliv, tak si s tím Kometa velmi zkušeně a silně poradila. Ať už to byla provokace, částečná změna hry, hráli si pořád to samé, byli silní na kotouči a úplně si s námi vytřeli…

Podruhé v sezoně vám dal hattrick Moses. Budete se na něj příště chystat nějak speciálně?

Budeme se speciálně připravovat na celou Kometu, protože jsme od ní dostali jedenáct gólů za dva zápasy, takže evidentně nám tento soupeř nesedí.

Je blbé, že to dopadá na mladého gólmana Krále, který po šestém gólu střídal, aniž by za branky třeba mohl?

Blbý to je určitě. Takhle mladý gólman až neférově drží celou naši organizaci nad vodou a nepomůžeme mu v tom, aby měl trochu klidnější spaní. Klobouk dolů před tím, jak to zvládá.

Mimochodem, jak se vyvíjí situace s nemocným Hrenákem?

Nevypadá to s ním dobře. Už se skoro plánoval jeho návrat, ale teď se to zase na neurčito oddálilo a moc nevěřím v to, že se v následujících týdnech, ne-li měsících Dávid vrátí.

Poslední dva zápasy vám chyběl zraněný člen elitního útoku Faško–Rudáš. Jde o velkou ztrátu?

Faško chybí, byl velmi důležitou třetinou našeho prvního útoku. Ten přestal bodovat a přestal nás v současné chvíli táhnout. Takže vliv jeho absence určitě měla. Ale máme tam další dva ofenzivní a třetí silový útok, nemělo by to stát jen na jednom útoku. I to je důvod, proč jsme prohráli.

Jaká je prognóza jeho návratu?

Myslím, že zpátky bude za čtrnáct dnů.

Proč proti Brnu chyběl mladý obránce Galvas?