Chytil ještě cítí zranění. Novinářům jsem dával plané naděje, směje se a chce vyzvat Pastu

Jak jsem dostal zelenou od doktora, hned jsem šel na tenis. Tenisuju každý den. (usmívá se) Ale s Pastou jsem ještě nehrál. Těžko říct, jak by to dopadlo. Snad někdy poměříme síly.

No, šedesát gólů jsem letos nedal... (usmívá se) Neuvěřitelné číslo. Pasta je skvělej. To ví každý. Měl vynikající sezonu. Pro nás v Česku je velkým vzorem. Na úroveň, kde je teď, se dostane jen hrstka hráčů. Pro mě je to motivace, abych se tam jednou dostal taky.

Dnes se rozhodlo o tom, že Kari Jalonen končí u české reprezentace a pozici trenéra převezme Radim Rulík. Co na to říkáte?

Zjistil jsem to náhodou, když jsem zapnul televizi a tam byla tisková konference. Hrál jsem pod Karim jen čtyři třetiny a pár tréninků. Ale lidsky na mě působil výborně, komunikovali jsme každý den. Podle mě je to dobrý trenér. Ale moje rozhodnutí to není, neovlivním to. Určitě bude mít v budoucnu další kvalitní angažmá. S Radimem Rulíkem jsme se ještě nepotkali. Vím akorát, že s kluky skončil druhý na dvacítkách. A bydlím v Pardubicích, takže jsem ho trochu sledoval tam. Víc toho nevím, ale budeme mít dost času ho poznat.