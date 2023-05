Jalonen bere dva hráče z Třince. S Havlátem už řešil možné posily z Bostonu

Nicméně konkrétnější informace, zda by se na světovém šampionátu mohl objevit Pastrňák a spol., zatím nejsou. Bude se rozhodovat v nejbližších dnech.

„Generální manažer Martin Havlát je v tomto směru v každodenním kontaktu s trenéry a v pondělí ráno už řešili situaci ohledně Bostonu Bruins, který vypadl z play off NHL. Sledujeme také sérii mezi New Yorkem Rangers a New Jersey Devils, která skončí dnes v noci," řekl manažer reprezentace Milan Hnilička.