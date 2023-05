Jeřábka pozvánka do reprezentace potěšila, při cestě za titulem ji neřešil

Pod finským koučem se účastník MS z let 2016 a 2017 představil zatím jen na únorových Švédských hrách. Během play off exraligy neměl o zájmu z národního týmu informace. "Vůbec ne. Soustředili jsme se na naši práci. Viděl jsem výsledky, s pár kluky jsem si psal, ale šlo to mimo mě," řekl novinářům Jeřábek.

Nad pozvánkou neváhal. "Když trenéři zavolají, chuť je. Nikdy jsem nároďáku neříkal ne. Zájem potěší, jsem rád, že tady můžu být. Přijel jsem, někde v hlavě mám, že doufám, že to dopadne. A jdu se o to poprat a uvidíme," doplnil.

V Třinci opustil oslavy. Byly prý bouřlivé, ale krátké. "Hlavně první den jsme si to užili parádně a kluky to čeká ještě o víkendu. Teď je pauza. Myslím si, že kluci mají wellness s rodinami. Oficiálně to bude probíhat čtvrtek, pátek, sobota," popsal Jeřábek. Část mistrovských radovánek oželí stejně jako další člen nominace útočník Daniel Voženílek. Přiznal, že ho to trošku mrzí. "Ale nedá se nic dělat. S klukama si zavoláme a oni mi snad popíšou, jaké to bylo."

Při prvních oslavách se nešetřil. "Šel jsem do toho naplno. Telefonát od trenérů přišel až v neděli, takže do té doby jsem na to nemyslel," řekl Jeřábek, který v roce 2013 vyhrál titul s Plzní. O pět let později byl i členem týmu Washingtonu při triumfu ve Stanleyově poháru, ale neodehrál dostatečný počet zápasů, aby oficiálně patřil mezi šampiony.

"Každý triumf trochu jiný. Jiné prostředí, tým je jinak složený. Všechny mají svoje kouzlo," řekl Jeřábek. Do oslav Ocelářů coby nováček po příchodu z KHL po dvou letech v Podolsku a roce ve Spartaku Moskva bez problémů zapadl. "Pár oslav si taky pamatuju. Jak říkal Vožuch (Voženílek), že se bude muset zeptat kluků, jak se slaví, to se mě úplně netýkalo. Bylo to fajn. Za celý rok a hlavně za poslední dva měsíce jsme si to strašně přáli, dělali jsme pro to všechno, aby to tak skončilo. Jsme všichni moc šťastní," uvedl.

O koho máme zájem z Bostonu, neprozradím, tají Kari Jalonen. Stav marodů se zlepšuje.Video : Sport.cz

Třinec vyhrál extraligu počtvrté za sebou. Podle Jeřábka bylo cítit, jak je tým úspěšný. "Je tam neskutečný drajv. Furt se o tom píše. Ale člověk to musí zažít na vlastní kůži. Ať noví kluci přinesli trošku hlad a touhu s tím týmem něco dokázat, tak kluci, kteří jsou tam déle, to umějí nasměrovat. Čím se play off blížilo, bylo to cítit víc," popsal Jeřábek.

Třinec neměl ideální základní část. Skončil šestý a v předkole vyřadil Litvínov. Pak následovaly Sparta, Pardubice a ve finále Hradec Králové. Zlom viděl Jeřábek na startu play off. "Osobně si myslím, že nám docela pomohlo předkolo. Šli jsme do něj s respektem k Litvínovu, ale tím, že jsme to zvládli a nastolil se takový ten řád třineckého hokeje, tak jsme zase uvěřili tomu, že můžeme vítězit. Šli jsme si za tím. Nebylo to lehké, ale tím, že jsme to zvládli 3:0, tak jsme si vybudovali sebevědomí. Věděli jsme, že máme sílu porazit Spartu, i když se nám moc nedařilo," vzpomínal.

V reprezentaci se potkal i s dobrým kamarádem z Plzně Dominikem Kubalíkem. Útočník Detroitu mu osobně fandil v hledišti ve finálové sérii s Hradcem Králové. "Jsme rádi, že jsme se tady potkali. Uvidíme, jak to dopadne." Doufá, že si společně zahrají i na mistrovství světa. Byli na něm už v roce 2016, ale Kubalík se na rozdíl od něj na soupisku z širšího kádru tedy nedostal.

Jeřábek se navzájem podporuje se sestrou Markétou, házenkářskou reprezentantkou. "Držela mi palce moc, posílala podpůrné video. Co jsou holky v Norsku. To bylo hezké. Moc jsem se nasmál," prozradil. Jeřábková je oporou Kristiansandu, s klubeme hraje o Final Four Ligy mistrů a nedávno s národním týmem oslavila postup na MS. "Výsledky sleduju, spíš se podívám na nároďák. Ségra řekla sama, že norská soutěž není až tak kvalitní. Takže koukám na Ligu mistrů, když hrají."