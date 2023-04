Asi jo. Bylo by parádní, kdybych jedno utkání dostal. A ještě kdyby se mi povedlo. Ale teď se soustředím hlavně na to, abych se cítil dobře na ledě. Dlouho jsem na něm nebyl. Sezona v klubu mi skončila před dvěma a půl týdny. Tak jsme měli drobné zapíjení, protože hodně kluků z týmu odchází. Pak jsem jel domů odpočívat. A když přišla pozvánka do reprezentace, rychle jsem skočil do posilovny a zase dřít.