Sklenička ani Stránský na šampionát nepojedou, prozradil Jalonen. Na kemp se ohromně těšil

Oproti loňsku se mu sešla už na prvním kempu velmi zajímavá sestava a na finálový turnaj by se mohlo dostat hned několik hráčů, více než čtyři před rokem. Chybí ale některá ostřílená jména. Obránce David Sklenička s útočníkem Matějem Stránským, jehož bratr Šimon z Litvínova na kempu nechybí, už mají po sezoně v zahraničí, ale do přípravy se nezapojili. „Oba mají osobní důvody. Na mistrovství nepojedou," prozradil Jalonen.

„Chtěli jsme mladší gólmany na začátek. Na ty zkušenější ještě dojde. Roman Will ještě chytá, Marek Langhamer taky. To je pro nás dobrá situace, že jsou v zápřahu," ocenil kouč.

Národní tým loni dovedl k bronzu po deseti letech. Že by mu to však usnadnilo pozici, to si zkušený kouč nemyslí. „Nemůžu říct, že by to byla snadnější situace, ale je jiná. Už znám všechny hráče, s realizačním týmem pracuju přes rok. A hlavně už je můj herní systém zavedený a většina kluků ho zná a má ho zažitý," mínil Jalonen.