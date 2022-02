Kanaďan změnil naše myšlení, říká Handzuš. Slováci zase mají velké talenty

"Miro se toho chytil, ale potřeboval pomoc," vysvětloval Handzuš, který je členem výkonného výboru svazu stejně jako někdejší excelentní útočníci Žigmund Pálffy a Jozef Stümpel. Šatan mezitím usedl do křesla svazového prezidenta.

"Ale nejsme to jen my. V hnutí je hodně lidí, co přikládají ruku k dílu. Máme ale ještě strašně moc práce, pokud chceme být ve špičce," řekl 44letý útočník, který v šesti klubech NHL během 15 sezon sehrál 1010 utkání.