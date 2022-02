Ozvali se kluci z Komety, gratuloval i trenér Kalous. Lidi na Slovensku z nás mají radost, ví Krištof

Ve středu to byla obrovská euforie. Všichni nám psali, radovali jsme se s rodinami a se známými. Bylo to krásné, ale ve čtvrtek po tréninku jsme si řekli, že ještě nejsme na konci a je třeba se zkoncentrovat na další dva zápasy. Ty budou ještě těžší.

Myslím, že z nás mají radost. V semifinále jsme byli naposledy na MS 2012 (Slováci tehdy získali stříbro), což už je deset let. Všichni si to užívají a budou nám fandit. Doufáme, že se nám podaří obrovský úspěch.

Neřekl bych, že do latě, ale trenér na nás apeloval, abychom se neuspokojili. Protože to trošku vypadalo, že už jsme spokojení s tím, kam jsme se dostali. Ale ještě není konec!

Před turnajem jsme měli jediný přípravný zápas a někteří z nás ho ani nemohli z nejrůznějších důvodů odehrát. V prvních dvou zápasech jsme dělali hodně chyb, měli jsme díry v systému a tým se teprve dával do kupy. Postupně jsme se ale zlepšovali a každý pochopil, že musíme hrát jeden za druhého. Díky tomu jsme se dostali až do semifinále.

Vždycky je to 50 na 50. Je úplně jedno, proti komu hrajeme. Když budeme hrát svou hru, jeden za druhého, můžeme vyhrát nad kýmkoliv. Finové určitě nebudou koukat na to, že nás tady porazili 6:2. Půjdou do toho na sto procent, stejně jako my.