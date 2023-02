Musíme uspokojit národ, ten se s našimi dresy neztotožnil, tvrdí Hadamczik a chce i modrou sadu. Co návrat Rusů?

Dotkl se však i tématu možného návratu Rusů do turnajů Mezinárodní hokejové federace, vyjádřil postoj Česka k této otázce. A Hadamczik vysvětlil i svůj netradiční dárek věnovaný majiteli Dynama Petru Dědkovi.

O snaze vrátit na dresy reprezentace státní znak

Za dobu své existence na svazu jsem si zjistil, kolik nám vydělal nový dres. A když jsem viděl, že tam žádné finance z merchandisingu nejsou, říkal jsem si, že přeci musíme uspokojit národ. Hokej je národní sport a patří každému jedinci. A jestliže se národ se (současným) dresem neztotožnil tak, jak by měl, začal jsem přemýšlet, co se s tím můžu udělat.

S generálním sekretářem svazu Honzou Černým jsme přemýšleli, co by změna obnášela. Myslím to vážně a budu to projednávat 16. února s výkonným výborem svazu.

O třetí sadě dresů

Jednáme s formou Nike, aby nám udělala i jinou barvu dresů. Víme, že v minulosti byly i jiné krásné barvy, v nichž jsme hrávali. Jako třetí barvu chceme modrou. Ty byly úžasné. Každý fanoušek českého hokeje zná modré retro dresy. Teď se nehodláme vracet k retru, chceme jít s dobou. České symboly a barvy ale musíme zachovat, aby byl fanoušek pyšný. Dostal jsem stovky mailů, které mě zavazovaly k tomu, že musíme respektovat fanouška. A toho mám v srdci.

O dominanci velkého státního znaku na dresech reprezentace

Bude to otázka jednání, schvalování, výkonného výboru. A půjde i o to, co si můžeme dovolit právně. (Kompetentní) lidé nám řeknou, kde znak být může, a kde ne. Budeme chtít dres udělat tak, aby na něm byl licencovaný znak svazu, zároveň by ale dominantou měl být velký státní znak, který je nádherný. Aby to lidi nemohli kopírovat a fanoušci si kupovali originály.

O termínu, kdy by národní tým mohl hrát v nových dresech

Dresy se musejí schvalovat rok před mistrovstvím světa. Můžu slíbit fanouškům, že udělám maximum, abychom na světovém šampionátu 2024 v Praze a Ostravě hráli v nových dresech.

O reprezentačním dresu věnovaném majiteli Pardubic Dědkovi, na který ze zadní strany napsal Pardubice na první místo tabulky a popřál jim triumf v extralize.

Když někam jdete (Hadamczik se v úterý zúčastnil galavečera pardubického klubu ke 100 letům od založení - pozn. aut.), nechcete zaujmout flaškou. Mě ten dres zaujal, a když pan Dědek hrozně moc touží po titulu, tak jsem mu tam napsal, že je první. Třeba ho to uspokojí. Nebylo to proti ostatním klubům.

"Dovolil jsem si na záda napsat Pardubice na 1. místo. Já sice musím být nezávislý, ale Pardubice mám rád a zasloužili byste si to. Takže doufám, že vám to štěstí bude přát a že to vyhrajete." Jsem nečekal že to bude taková show 😀 pic.twitter.com/zjKWNx1Lre — Vilém Franěk (@vildafranek) February 7, 2023

O možném návratu Ruska do mezinárodních soutěží, třeba už na MS 2024 v Česku

To je otázka na tělo. Když se ale člověk zamyslí morálně, tak těžká není. Pánové, kteří chtějí přivést Rusko zase na MS, by taky měli uvažovat o tom, jak ukončit válku. Co se už rok děje na Ukrajině, je obrovská tragédie. Vím, že (ruští) sportovci za to nemůžou, ale jsou součástí země.

Jednoznačně musím zastávat názor i naší země, že jsme humanitární, podporujeme ukrajinský národ a cítíme s ním. Nemůžeme sport povýšit nad to, že se tam nic neděje. Dokud se neukončí válka, nejde to (vrátit Rusy do mezinárodních soutěží). Rusové vždy měli kvalitní tým, zápasy s nimi měly náboj, ale nemůžeme sport upřednostnit před situací na Ukrajině. Taky by nám nebylo milé, kdyby nás (válka) postihla a někdo jiný by řekl, že jde morálka stranou a potřebujeme (Rusy zpátky). V tom mám úplně jasno.

O reakci Česka, pokud by IIHF chtěla vrátit Rusy už na MS 2024

Zaprvé máme v IIHF svého zástupce, viceprezidenta Petra Břízu. Ten o tom bude vědět nejvíc. Máme i vládu, která nám pomáhá rozvíjet sport. Musíme být jednotní v názoru. Jestliže by rozhodla vyšší moc, že by (na MS) všichni jeli, asi bychom se museli podřídit. Já tomu ale nevěřím. Nevěřím, že by všechny země najednou otočily a všechno najednou hodily za hlavu.