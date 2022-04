Osmnáctce stojí v cestě do finále suverénní USA! Postup? Musí se sejít všechno, tuší Češi

Národní tým v prvním duelu se Spojenými státy odehrál minulou neděli vyrovnanou první a třetí třetinu, Američané ale utkání rozhodli čtyřmi góly v prostřední části. „Asi to bude jiný zápas než ve skupině. Už se hraje o všechno, není kam uhnout," uvědomuje si český obránce František Němec.

K postupu do finále po osmi letech by čeští mladíci potřebovali předvést perfektní výkon „Musí se sejít všechno. Když tentokrát zvládneme hrát celý zápas, Američany třeba porazíme. Nemůžeme si ale myslet, že to půjde samo," míní Němec.