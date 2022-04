Pro Kváču je i gól z první střely cennou zkušeností a věří v karmu

Druhý gól Němců padl až při české hře bez brankáře. „Už jsem zažil dost zápasů, při nichž jsem dostal gól z první střely, ale musíte furt na sto procent jet a makat. Chcete pomoct klukům, abyste zápas dotáhli do vítězného konce. Tady se to bohužel nepodařilo, ale cenná je každá zkušenost, tu už mi nikdo nevezme," mínil Kváča, jenž byl bez zápasu téměř tři týdny.

Nechtěl ale moc řešit, jestli po omluvenkách Hrubce a Willa stoupla jeho šance podívat se na MS. „Snažím se odvést maximální práci a vím, že rozhoduje jenom to, co ukážu na ledě. Kdykoli dostanu příležitost, chci ukázat nějaké zlepšení. Bude to pak na trenérech, koho si na šampionátu vyberou. Třeba mi to vyjde, nebo taky ne," prohlásil.