Rozhodnuto! Výkonný výbor odvolal trenéra Pešána. Bude jeho nástupcem zahraniční kouč?

"Důvodem odvolání byly výsledky jak na mistrovství světa, tak i na olympiádě. Na obou turnajích jsme měli šanci bojovat o medaile, což se nám nepodařilo. Mojí snahou je najít trenéra, který by měl smlouvu na dva a půl roku, tedy až do mistrovství světa v Česku. Mám vícero možností, ale teď vás chci o poprosit o trpělivost," řekl Nedvěd.

Nedvěd byl pověřen, aby do poloviny března předložil návrh složení nového trenérského týmu. Nemá přitom ve výběru žádné omezení. Výkonný výbor se bude věcí zabývat 17. března. Manažer zároveň přiznal, že mezi zhruba pěti kandidáty, o kterých uvažuje, je Fin Kari Jalonen či Miloslav Hořava. S Jalonem se chce ještě do konce týdne potkat v Praze, kde bývalý kouč pražského Lva momentálně pobývá.

Český kouč se zase musí stát trenérem reprezentace na plný úvazek, nesmí k tomu kloubit práci v klubu. Jedinou výjimku představuje možnost, že by tuto sezonu ještě dokončil v klubu a přípravu reprezentace na světový šampionát by vedli asistenti. To je případ Hořavy, který je smluvně vázán k pražské Spartě. Nedvěd pak vyloučil, že by oslovil Libora Zábranského či některého z bývalých koučů reprezentace.