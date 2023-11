Rulík o Plekancově ráně z čistého nebe, českém negativismu i o opomenutí extraligové hvězdy

Jak námluvy s Plekancem probíhaly?

Už v létě jsme ho oslovili, jestli by nám nepomohl směrem k domácímu mistrovství světa. Věděli jsme, že to u něj; coby hráče; bude trošku složitější. Proto jsme měli připravenou variantu, že by byl v roli konzultanta a na Karjalu by s námi necestoval a připravoval by se v kladenském klubu. Všechno jsme si odsouhlasili a byli připravení na takovou formu spolupráce.

Jenže když o víkendu Plekanec nečekaně ukončil kariéru, došlo ke změně…

Jeho konec byl jako rána z čistého nebe, absolutně jsem s tím nepočítal. Ač jsem věděl, že kvůli zranění nehraje, myslel jsem si, že se do extraligového kolotoče vrátí. Když se tak nestalo, požádali jsme ho, jestli by s námi nespolupracoval coby asistent trenéra. Mám skvělý vnitřní pocit, že souhlasil. Všichni se těšíme na spolupráci s ním, protože za svou kariéru má obrovské zkušenosti. A my jeho postřehy a podněty chceme využít. V přesilovkách, v oslabeních, na vhazování.

Tomáš Plekanec po konci kariéry v nové roli. Stal se asistentem trenéra hokejové reprezentaceVideo : Sport.cz

Počítáte s tím, že s vámi bude Plekanec už od příštího týdnu chodit na led? Že mu to zdravotní stav dovolí?

Nemám od něj informaci, že by toho nebyl schopen. Nezvládne akorát hráčskou zátěž.

Pojďme k nominaci. Jak moc se nakonec vaše plány lišily s realitou kvůli zdravotnímu stavu některých z uvažovaných hráčů?

Zejména u útočníků to hrálo velkou roli. Máme snahu brát ty nejlepší, ale bohužel to ne vždy jde. To je případ třeba Jane Kováře, který kvůli zranění vypadl na šest až osm týdnů, nebo Romana Červenky, který už sice ve Švýcarsku hraje, ale je nedoléčený.

Proč jste vynechal nejproduktivnějšího hráče extraligy a jejího nejlepšího střelce Lukáše Radila?

Nejde jen o Radila, ale i jiné hráče, kterým je přes 30 a začátek sezony jim vyšel. Pro mě je prioritní, aby měli tuhle formu i v únoru. Ty nemusíme zkoušet. Lukáše Radila znám, on mě. Zná můj systém, kterým se prezentuju. Pro mě není prioritní podzimní forma, ale ta v únoru. Vše směřuje k MS v Praze a to je v květnu.

Už ne lev, ale státní znak. Nové dresy hokejové reprezentace pro Euro Hockey TourVideo : Sport.cz

Říkáte, že Radila teď zkoušet nepotřebujete, ale Červenku s Kovářem jste chtěl na Karjalu mít. Z jakého důvodu?

Každý tým má hierarchii a nemůžete ho postavit jen z mladých kluků. Je potřeba i pár těch starších, zkušených jako je Červenka s Kováře. A k Radilovi - pokud si udrží formu, určitě ho vyzkoušíme. Nedělal bych podle nominace na Karjalu závěry, že s někým počítáme a s jiným naopak ne.

Proč neberete Ondřeje Kašeho, jenž má v Litvínově vynikající fazónu?

Dvakrát jsem s ním mluvil a řekl, že kdyby byl zdravotně v pořádku, hraje NHL a neměl by důvod vracet se do Evropy. Není úplně fit a to jsou věci, které sice nejsou úplně vidět, ale věřte mi, že hrají velkou roli. Že někoho nevezmeme, ještě neznamená, že by se nám nelíbil. Prostě není v optimální zdravotní situaci.

Jde jen o tento turnaj? Nebo mu zdraví nedovolí reprezentovat i na těch dalších?

Nechci vyzrazovat interní věci. Ondra neabsolvuje všechny tréninky s Litvínovem. Jsme domluveni, že spolu budeme průběžně mluvit a on vždy zhodnotí svůj aktuální stav. Jestli mu dovolí zúčastnit se prosincového či únorového turnaje. Z rozhovorů s ním jsem měl výborný pocit. Nemlžil, všechno mi řekl na rovinu. Pokud na tom bude zdravotně dobře, jednoznačně bude mít zájem porvat se o mistrovství světa.

Videonominace českého národního týmu na turnaj KarjalaVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Kdyby byl Ondřej Kaše fit, vzal byste s ním na Karjalu i jeho bratra Davida?

Ano. Beru je totiž jako dvojici. Pokud Ondra na některý z příštích turnajů pojede, bude to i s bráchou.

Proč jste se rozhodl vzít na Karjalu mezinárodní scénou neostřílené gólmany? Jakub Málek z Ilvesu Tampere nemá na svém kontě jediný start za nároďák, plzeňský Dominik Pavlát jeden…

Oba podávají ve svých klubech velice dobré výkony. Proto jsme se rozhodli jim dát šanci ukázat se i v mezinárodním měřítku, což je může ještě nakopnout a posunout. Málek je velmi perspektivní, má výbornou postavu a chytá výborně finskou ligu. Pavlát sice v Plzni nechytá všechny zápasy, ale na svůj věk taky podává výborné výkony.

Debutovat budou kromě Málka i útočníci O. Kovařčík s Kubíkem a bek Ticháček. U něj ale šlo s ohledem na dominantní výkony o jasnou volbu, že?

Ač ho znám z posledního šampionátu dvacítek, vůbec jsem nečekal, že se bude prezentovat takovými výkony. Snad nikdo nepředpokládal, že udělá takový progres. Jeho nominace je naprosto zasloužená.

Nastavil jste si nějaký limit, kolik hráčů z jednoho klubu chcete na každý turnaj povolávat? Nyní jste vybral maximálně tři (Ilves Tampere, Pardubice).

Limit nemám, snažím se na to ale dívat rozumně. Sice by mě to nemuselo zajímat, ale nechci udělat citelný zásah do kteréhokoliv klubu. Tím, že jsem klubového trenéra dělal, tak vím, že jde skládat reprezentační nominaci citlivou formou. Řekněme, že strop jsou třeba tři hráči na klub.

S jakým cílem na turnaj Karjala vyrazíte?

Chceme být úspěšní, udělat dobré výsledky, ale zároveň se chceme poznat, je to první akce. Chceme navázat v určitých věcech na práci před námi, některé věci ale budeme chtít měnit. A tohle je první příležitost. Chceme kluky adaptovat do systému, kterým chceme hrát. Aktivním hokejem, jaký hrála dvacítka na posledním šampionátu. A zároveň chceme začít budovat mužstvo směrem k domácímu MS.

Dlouhé roky jste byl zvyklý na dennodenní zápřah v klubu. Nechybí vám to teď?

Zrovna jsem o tom mluvil s trenéry mládežnických reprezentací. Patrik Augusta taky dělá jen dvacítku. Loni mi vyhovovalo být v zápřahu u Pardubic i dvacítky. Teď mi to ukáže až zkušenost z turnajů, nedokážu to zatím odhadnout, protože se s tím setkávám poprvé. Zase jsem sice v zápřahu, ale v jiném.

Až doteď jste v této sezoně sledoval hokej jen z tribuny? Bylo zvláštní nestát na střídačce?

Je to jiné než koukat na hokej ze střídačky. Stejně tak je to jiné, než když se zaobíráte jen svým vlastním klubem. Teď mám možnost vidět, jak pracují ostatní týmy a svým způsobem mě to uklidňuje.

Proč?