Šéf českého sportu Neusser: Do Ruska bych hrát nešel, ale je to svobodné rozhodnutí hráče

Můj názor je, že Rusko by mělo být jasně odstřiženo od všech sportovních akcí. Já osobně bych do Ruska hrát nešel a rozhodně bych nečekal vstřícnost z českého prostředí, protože to na místě není. Ale pokud se tam hráč rozhodne jít, tak je to jeho svoboda a jeho rozhodnutí. Ale nemůže očekávat, že se mu dostane podpory z různých sportovních organizací.

Ano! Je to určitý nástroj, který lze aplikovat na sportovní politiku. A pokud národní svaz takové rozhodnutí udělá, je to v jeho kompetenci a je to rovněž signál do prostředí, kdy jasně a nahlas říká svá stanoviska. Takže proč ne, má na to přece nárok. Reprezentaci vysílá národní svaz a ten si může říkat, jakou politiku bude v této rovině hrát. My v NSA můžeme na sporty apelovat, jak se k tomu stavět. Stále řešíme juniorské mistrovství Evropy v judu, kde mají startovat ruští i běloruští sportovci, byť pod neutrální vlajkou. Pokud se tedy národní svaz rozhodne vpravo, nebo vlevo, jde o určitý signál a je to v jeho pravomoci.