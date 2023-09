Šok z trejdu rychle odezněl. Člověk zamkne, vrátí klíče a jde o dům dál, říká Kubalík před angažmá v Ottawě

„Na sociálních sítích se člověk dozví všechno, takže jsem tušil, že moje jméno se tam skloňuje. V hlavě máte, že se to může stát,“ popisoval v rozhovoru pro Sport.cz své pocity z trejdu Kubalík.

V NHL má zatím za sebou čtyři dost různorodé ročníky. V prvním se stal v dresu Chicaga třetím nejlepším nováčkem sezony. Ve druhém mu ale chyběl zásadně centr Jonathan Toews a po třetím roce u Blackhawks podepsal Kubalík dvouletý kontrakt s Red Wings. Generální manažer Detroitu Steve Yzerman však českého forvarda v červenci vyměnil za Alexe DeBrincata.

„Když vás prodávají nebo mění, tak to asi není, že by mě tam hrozně chtěli, ale doufám, že mě chtějí na druhé straně. Člověk se nedozví úplně pravdu… Ale nemá cenu se v tom babrat. Jsem rád, kde jsem a věřím, že to bude v pořádku,“ řekl Kubalík.

„Tak to v hokeji bývá, že člověk zamkne, vrátí klíče a jde o dům dál. Doufám, že Ottawa bude lepší než Detroit. Je to hlavní město, určitě tam bude víc vyžití,“ tvrdí plzeňský odchovanec po zkušenostech z Michiganu.

V Ottawě se psalo, že by Kubalík mohl hrát v Ottawě klidně i první lajnu. Senators ale přivedli na stejnou pozici pravého křídla ještě ruského kanonýra Vladimira Tarasenka.

„Líbilo se mi to o něco víc, když tam nebyl,“ pousmál se Kubalík. „Ale já na tyhle věci moc nekoukám. Soustředím se jen na sebe a doufám, že si místo uhraju. Bude jen na mně, jak se s tím poperu.“

Do nového působiště poletí na kemp i s krajanem Jiřím Smejkalem. Do Ottawy se těší i kvůli zapáleným kanadským fanouškům. „Zápasy, které jsme tam hráli s Chicagem a Detroitem byly hodně zajímavé,“ přikývl český útočník, který by chtěl dostát pověsti střelce. V NHL si za čtyři roky připsal 82 gólů.

„Zase bych se chtěl posunout, každá sezona mi buď v něčem otevře oři, nebo se cítím líp. Na čísla moc nejsem, ale chtěl bych se pohybovat kolem 20 gólů. Neovlivním sice s kým budu hrát, ale můžu ovlivnit, jak budu připravený,“ říká Kubalík, který se nenápadně posunul mezi zkušenější hráče v kabině. V Ottawě bude mít jen pět starších spoluhráčů.

„Přehouplo se to nějak hrozně rychle. Já si z toho dělám pořád srandu, ale za pár let to sranda nebude. Je to nedávno, kdy jsem byl ve Švýcarsku a vzpomínám na něj rád, ale už to bude pět let… Chvíli mladej snad ale ještě budu,“ zasmál se.

Ottawa je nyní ve fázi přestavby týmu, v play off nebyla od roku 2017 a chtěla by to konečně změnit. Pokud by se to ale nepovedlo, Kubalík by měl ještě jednu velkou motivaci: Zahrát si mistrovství světa v pražské O2 areně.

„Byl jsem tam, když se hrálo v roce 2015 s Kanadou, panovala fantastická atmosféra. Jako hráč si člověk nemůže přát víc než hrát mistrovství světa doma,“ řekl Kubalík, který také novému realizačnímu týmu na schůzce s hráči NHL start přislíbil.

„Slíbili to všichni, co tam byli… Domácí mistrovství se neodmítá, i když nikdy nevíte, jaké situace nastanou. Záleží na play off, ale do Prahy bude chtít každý.“ A týkat se to bude i fanoušků.