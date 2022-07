Jiříček má za sebou v organizaci Blue Jackets development camp pro nové a nadějné hráče. „Byl hlavně o seznamování a individuálních dovednostech. Užil jsem si to, stejně jako samotný draft. Bylo to úplně super," usmíval se Jiříček, který se v pátek vrátil do Česka. A od neděle trénuje s reprezentační dvacítkou. „Už jsem zase zpátky v práci. Sezona vlastně začala," podotkl.