„Někdy by si možná trochu mohl ulevit a nechat to na spoluhráčích, ale je to takový lídr, že to chce táhnout přes sebe. Ale věřím, že jeho chvíle ještě přijdou,“ přál si Augusta. Těšilo ho však, že českého kapitána dokážou v důležitých momentech zastoupit další. „Nejsme tým jednoho nebo dvou mužů. V úspěšném celku musí každý přispět svou troškou do mlýna. Jsem rád, že to hráči plní. V sestavě máme hloubku a každý duel vyčnívá jiná lajna,“ ocenil.