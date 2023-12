Zraněný Jiříček na mistrovství dohrál, místo něj na soupisku dopsáni dva beci

Český obránce Adam Jiříček si na mistrovství světa hokejistů do 20 let už nezahraje. Vyřadilo ho zranění pravého kolene z úvodního utkání národního týmu proti Slovensku (2:6). Sedmnáctiletý bek dnes odletí do Česka na magnetickou rezonanci. Na soupisku jsou místo něj dopsáni beci Tomáš Galvas a Matěj Prčík.

Foto: Profimedia.cz Adam Jiříček na MS hokejistů do 20 let dohrál (archivní foto)

Článek Smůla se mu lepí na paty. Na konci listopadu plzeňského beka Jiříčka ostře fauloval brněnský Ščotka a plzeňský bek si ze střetu odnesl otřes mozku. A v prvním ostrém zápasu po návratu, tedy v úvodním duelu šampionátu, mu na konci druhé třetiny v souboji u mantinelu nechtěně přisedl nohu slovenský útočník Juraj Pekarčík. „Adama bohužel zranění kolene vyřadilo z turnaje,“ prozradil po středečním ranním rozbruslení trenér národního týmu Patrik Augusta. „Je mi ho líto, pro tak mladého kluka je to těžké. Ale věřím, že se z toho oklepe. Pořád má všechno před sebou,“ řekl kouč na adresu největší české naděje pro příští draft, která se může účastnil ještě dvou příštích mistrovství dvacítek. Češi včerejší utkání se Slovenskem (2:6) dohrávali pouze s pěti beky. Na soupisku nyní dopsali hned dva zbylé obránce, kteří jsou s týmem ve Švédsku, konkrétně libereckého Tomáše Galvase a vítkovického Matěje Prčíka. „Budou Adama schopni nahradit,“ věří Augusta navzdory tomu, že Jiříček byl po zranění Vojtěcha Porta v přípravě jediným pravákem v defenzivě národního týmu. MS hokej U20 Hra se nám sesypala, ale netuším proč, kroutí hlavou kouč dvacítky Augusta Díky pravidlu, které zavedla Mezinárodní hokejová federace IIHF od začátku covidu, může být zraněný hráč po potvrzení lékařské zprávy na soupisce nahrazen. Tím tak pro český tým vzniklo místo ještě pro jednoho hokejistu. „Pokud se vše stihne, budeme chtít pro dnešní utkání s Norskem zapsat ještě třináctého útočníka,“ připustil Augusta. Tím by měl být buď litvínovský Matěj Maštalířský, nebo Adam Židlický působící v kanadské juniorce za celek Mississauga. Mimo stále zůstane Šimon Slavíček. Kouč Augusta pro utkání, které startuje v 17:00, plánuje také protočení útočných formací. „Zkusíme sestavu proházet, abychom hráčům dodali trochu víc energie,“ podotkl a naznačil i roztržení elitní lajny Kulich, Šapovaliv, Šalé. „Zkoušíme ofenzivní sílu rozdělit na víc pětek,“ poznamenal. MS hokej U20 Tahle facka bolí, snad nás probere, doufají čeští mladíci po debaklu Zatím nemá jasno o gólmanském postu. Jednička Michael Hrabal včera inkasoval šest gólů ze 34 střel, ale v brance zůstal celých šedesát minut. „Už po utkání jsem říkal, že jeho výkon byl dobrý a za tím si stojím. Nechali jsme ho v tom vymáchat. Spíš jde o to, že hrajeme dva zápasy ve dvou dnech, takže o brankáři ještě diskutujeme,“ vysvětloval 54letý trenér. Dvojkou v úvodním duelu byl Jakub Vondraš působící v OHL za Sudbury, třetím gólmanem je Michael Schnattinger z Liberce. Čeští mladíci se proti Norům, kteří v úterý drželi s USA až do poloviny utkání bezbrankovou remízu a nakonec padli 1:4, budou snažit napravit úvodní blamáž. „Nebude to vůbec jednoduché. Norové hrají fyzický hokej, hodně dohrávají souboje. Musíme být nachystáni na tvrdou práci, což jsme včera nebyli,“ mínil Augusta. „Potřebujeme hrát více pospolu. Nemít tak velké mezery mezi obranou a útokem,“ pokračoval. I proto si pro hráče na ranním rozbruslení, které obvykle bývá jen dobrovolné, nešetřil. Tentokrát se ho účastnili všichni. „Každé cvičení bylo velmi krátké a intenzivní. To nám včera chybělo, takže jsme na tom chtěli zapracovat. Potřebujeme intenzitu udržet celých šedesát minut,“ dodal Augusta. MS hokej U20 Češi v roli obhájců stříbra. Vše o mistrovství světa hokejistů do 20 let 2024