Ve výhru začal věřit po gólu na 5:2, ačkoli v tu chvíli byla před oběma soky ještě druhá polovina utkání. V ní už se však skóre nepohnulo. "Když to vezmu postupně, po první třetině jsme vedli 2:1 a viděli jsme, že se s nimi dá hrát. Neřekl bych ale, že to byl moment, kdy jsme začali věřit, že opravdu vyhrajeme. Ten přišel ve chvíli, kdy jsme dali gól na 5:2," řekl novinářům.

"Musím znovu pochválit úplně všechny. A co předváděl v bráně Tomáš Suchánek, to bylo něco neskutečného," dodal Svozil na adresu skvěle chytajícího gólmana.

Výrazným dílem přispěli k úspěchu obránci, kteří vstřelili tři góly. Sám Svozil nejprve předvedl krásnou asistenci před gólem na 1:1, v nástupu do druhé třetiny pak zvýšil na 3:1.

"Je fajn, že nám to takhle vyšlo, ale je úplně jedno, kdo z týmu góly dá. Jak říkal pan Rulík v jednom rozhovoru, musíme hrát týmový hokej. Tudy pro nás vede cesta," připomněl Svozil slova hlavního kouče. "Dneska to odehráli všichni beci výborně dozadu i dopředu. Dostali jsme sice od Kanady dva góly, ale za to se vůbec nemusíme stydět," uvedl Svozil.