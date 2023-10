Útočník Pavel se přesunul z kempu Colorada na farmu do AHL

Český hokejový útočník Ondřej Pavel opustil přípravný kemp celku Colorado Avalanche a zamířil na farmu do Colorada Eagles. Třiadvacetiletý odchovanec Kobry už v nižší AHL dohrál minulý ročník poté, co s Avalanche v březnu po třech letech na Minnesota State University v NCAA podepsal jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně profesionální zkušební smlouvu s Eagles. Pavel, který se potýkal v kempu se zraněním, se dočkal šance v přípravě až v úterý v Dallasu a při porážce 1:3 vstřelil jedinou branku Avalanche. V AHL má na kontě dva duely v základní části, v nichž nebodoval. Ve čtyřech zápasech play off měl dvě asistence.

