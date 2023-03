Lezecká elita se chystá dobýt Prahu. Ondra odstartuje svůj experiment

Vstupenky na Světový pohár v boulderu, který se v Praze koná od 2. do 4. června 2023, je možné kupovat v síti www.ticketlive.cz. Do prodeje šly počátkem března pouze balíčky na celý víkend, tedy závody mužů i žen. Je možné pořídit si tři typy vstupenek: stání A (nejblíže stěně), stání B (dál od stěny), vyvýšená tribuna. Ve všech kategoriích byly vyhrazeny balíčky za nižší cenu pro nejrychlejší zájemce. Tato cena platí do vyprodání stanovené kapacity na sektor, nebo do 31. března. Všechna místa v areálu budou na stání. Prodej vstupenek na jednotlivé dny se bude odvíjet od počtu prodaných balíčků - pokud bude spuštěn, tak nejdříve v květnu.