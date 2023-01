Byl jsem skeptik, ale vše je propracovanější, říká Vančo o proměně házenkářské reprezentace

Jsou to detaily. Největší změnu vidím v obranné činnosti. Každý ze šesti hráčů má specifický úkol. A když jeden z nich ten svůj nesplní, naše obrana pak vypadá, že vlastně vůbec nefunguje. Řekli byste, že je až dětinská. Fanoušek, který se v tom tolik nevyzná, si o nás může říct, co tam vůbec děláme. Ale tak provázané to je, opravdu záleží na souhře všech šesti článků a gólmana. Když se úkoly nedodrží, vypadá to špatně, když ano, můžeme naopak získat hodně míčů a dát řadu jednoduchých gólů z rychlých protiútoků. Celkově je to propracovanější než dřív. Daleko propracovanější.