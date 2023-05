Digrinová se rozloučila titulem. Kapitánka volejbalistek Králova Pole odejde do Belgie

Loni skončily těsně pod vrcholem, ale teď už volejbalistky Králova Pole zvedly mistrovský pohár nad hlavy. V bitvě o Brno zdolaly v extraligovém finále play off Šelmy 3:2 na zápasy. Pro kapitánku Královopolanek Danielu Digrinovou, která na postu libera nastupuje i za národní tým, to byla skvělá rozlučka před odchodem na první zahraniční angažmá. "Odcházím do Belgie, kde budu hrát za Tchalou, který obsadil v uplynulém ročníku tamní nejvyšší soutěže sedmou příčku," prozradila volejbalistka.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Daniela Digrinová z KP Brno ve finále extraligy.