Jak v Praze cinkl evropský bronz. Klukům z naší party už se špatně chodí, říká Brabenec

Těžko čekat, že by se podobný úspěch letos opakoval. Ale někteří z tehdejších medailistů by dnes před zápasem s Polskem mohli svou přítomností v O2 areně své následovníky inspirovat.

„Budu tam," přitakává někdejší excelentní střelec Kamil Brabenec. Jen se bojí, jak by eventuelně mohla vypadat hra reprezentace, pokud by v ní nefiguroval Tomáš Satoranský, jehož zranění kotníku zneklidnilo české fanoušky.

„On není zase takový zázrak, že by dával každý zápas 40 bodů, ale je to mozek týmu. Dokáže ostatní vyhecovat, rozehrát. Když už nikdo neví, co s tím, tak vběhne klidně pod koš a zasmečuje, protože má v nohách dynamit. Bez něj by nároďák o tvůrčí schopnosti přišel..."