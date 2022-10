Kudláčková si pochvaluje návrat do Slavie: Ve Francii jsem vyhořela, živit se jen házenou není pro mě

Zahraničí už bylo dost, doma je doma. „Jednou nohou v Česku jsem byla už před dvěma roky, ale po povedeném mistrovství Evropy přišly zajímavé nabídky," popisovala gólmanka. Ze švédského Kristianstadu tak zamířila do Dijonu a poprvé v životě se živila jen házenou. „Zjistila jsem, že to není nic pro mě. Cítila jsem, že mi zakrňuje mozek. Soustředit se jen na balon mě ničilo. Čím si mám vyčistit hlavu, když se zrovna nedaří?" ptala se řečnicky Kudláčková.

Přišel tak logický krok. Ve Slavii si sice vydělá jen zlomek toho co ve Francii, ale o peníze tu nejde. „Jsem naprosto spokojená. Po malém vyhoření ve Dijonu jsem získala novou chuť do házené. Tým šlape parádně, takovou partu jsem tu ještě nezažila. Funguje i komunikace s trenéry a vedením. Problémy se řeší otevřeně," pochvalovala si.

Návrat domů si užívá i po osobní stránce. „Za rozhodnutí jsem moc ráda. Slavia a Praha jsou můj domov. Jsem hrdý rodák, Pražák jak poleno. Je mi jedno, že jsou tu davy lidí, kteří se na sebe mračí. Miluju to tady," rozplývala se.

Civilní zaměstnání na plný úvazek našla ve zdravotnictví, k medicínskému prostředí měla vždycky vztah. "Hlásila jsem se i na lékařskou fakultu, jenže s házenou to zkombinovat nešlo. Mám ale v práci skvělý kolektiv. Když mě něco baví, zlepšuju se rychle. Ale ještě se samozřejmě mám co učit. Ve zdravotnictví nastávají nečekané situace a pomůže jenom hromada praxe," říká.

Jestli však v této oblasti zůstane dlouhodobě, zatím Kudláčková netuší. „Od šesti let jsem jen házela a chytala balony. Stále nevím, co budu po kariéře dělat. Pro někoho jsem možná přelétává holka, která neví co se životem. Ale potřebuju se teprve poznat, najít své pracovní místo," mínila.

Práci s házenou zvládá skloubit celkem bez problémů. „Mám pevnou pracovní dobu, takže stíhám i tréninky. Někdy je samozřejmě náročné kombinovat pět tréninků týdně, dva zápasy a práci. Sil mám ale dost," podotkla.

Foto: Hana Vrbková (Česká házená) Brankářka házenkářek Slavie Petra Kudláčková v objetí se spoluhráčkou Vendulou Vrbkovou.Foto : Hana Vrbková (Česká házená)

To se projevuje i na výkonech. Kudláčková táhne Slavii zpátky mezi českou elitu. Pražanky vyhrály pět zápasů ze šesti a postoupily i do třetího kola Evropského poháru. „Nečekala jsem, že se nám bude dařit už od začátku. Výsledky oproti minulé sezoně jsou o sto procent lepší. Chceme do finále play off. A já bych si hrozně ráda sáhla na titul, pořád mi chybí a holkám to podsouvám," usmála se.

Jenže sesadit Most se nikomu devět let nepovedlo. Baník těží z toho, že může hráčkám nabídnout profesionální smlouvu. To ve Slavii nehrozí. „Nevidím moc šancí, že se to v budoucnu změní. V menších městech, kde ženská házená dominuje, jako třeba v Mostě, to jde. Ale v Praze, kde jsou snad všechny sporty? Máme velkou nevýhodu," mínila brankářka.

Kudláčková i přes návrat do Česka zůstane oporou národního týmu. Zúčastnila se už úvodního kempu pod novým norským trenérem Bentem Dahlem, jenž po dvanácti letech vystřídal Jana Bašného. „Už po týdnu byl vidět ohromný posun. Pomůže nám, že nikdo nemá své místo jisté. Proti panu Bašnému nemůžu říct ani slovo, nebál se mě jako mladou vzít do repre a postavit do branky. Ale nový impuls byl potřeba. A je zřetelný," libovala si gólmanka.

Pozvánku dostala i na blížící se přípravný dvojzápas ve Švédsku. „Vezmu si zbytek dovolené, pár dní pokryju neplaceným volnem. Chci reprezentovat vždy, když budu zdravá. Ale nepotřebuju být jednička za každou cenu. Třeba mě mladé holky vyšoupnou a budu trénovat společně s Galošem," poukázala na fakt, že brankářky v národním týmu nově převzala gólmanská hvězda Martin Galia. Ten oficiálně stále neukončil kariéru, ale věnuje se především trénování.

Spolupráci se 43letou legendou, která jako brankářský specialista trénuje mužskou reprezentaci i mládež v Karviné, si Kudláčková nemůže vynachválit. „Galoš je génius. Cvok v brance. Určitě nás může posunout o kus dál," věří jednička v české brance. „Věci vysvětlí a názorně předvede, trénuje s námi. A je s ním sranda. Jeho karvinský přízvuk mě zabíjí," smála se.