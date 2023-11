Plážové volejbalistky Pavelkovy vypadly na MS do 21 let v předkole

Plážové volejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy vypadly na mistrovství světa do 21 let v Thajsku na úvod play off a obsadily dělené 17. místo. Osmnáctiletá dvojčata podlehla v předkole Švýcarkám Leoně Kernenové a Annique Niederhauserové 9:21, 10:21.

Foto: Archiv dvojčat Pavelkových Plážové volejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy. Ilustrační foto

Článek Bronzové z letošního evropského šampionátu do 20 let Pavelkovy si účast v hlavní soutěži musely vybojovat v kvalifikaci. Ve skupině obsadily s bilancí dvou výher a jedné porážky druhé místo kvůli horšímu poměru míčů s Číňankami. Stejná bilance stačila Kryštofu Janu Olivovi s Davidem Westphalem k první příčce a tím i přímému postupu do osmifinále, které je na programu v sobotu. Míčové sporty Oba české beachvolejbalové páry jsou na MS do 21 let v play off