DAKAR ONLINE: Bude slavná rallye i dnes rozdávat tvrdé rány?

A tak na pozitivní vlně jede především motorkář Martin Michek, ve středu devátý, což je jeho kariérní maximum. „Je to krásný. Člověk si plní sny a chce postupovat výš. Tohle je zase krok dopředu. Jsem z toho šťastný. Ale Dakar je ještě dlouhý. Jsem rád, že jsem navázal na to, kde jsem loni skončil. Někdy se mi to podařilo také vylepšit, protože loni jsem se pohyboval v etapách okolo dvacátého místa. Je to posun, protože nikdo z továrních jezdců nevypadl a já atakuji příčky kolem desátého místa, což je neuvěřitelné," řekl.