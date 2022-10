Audi vstoupí v roce 2026 do formule 1, uzavřelo dohodu se Sauberem

ANTOŠOVA BŘITVA: O obrovském zklamání z Vrány a jeho příkladu mladým i o žalostném Simonovi

Všichni fanoušci – nejen na Spartě, ale i v Brně – jsou zvědaví na návrat Michala Kempného do extraligy. Ano, je to zvláštní situace, protože všichni si jeho jméno spojují s Kometou a on teď sáhl po dresu s eskem na prsou.