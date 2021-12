I o tom je sport, řekl Räikkönen po nedokončeném posledním závodě v F1

"I o tomhle je občas sport. Tenhle výsledek však mé pocity z kariéry neovlivní," konstatoval pro BBC Räikkönen. "Jsem rád, že se teď můžu těšit na normální život bez závodních víkendů. Máme s rodinou nějaké plány. V téhle práci je těžké si něco předem naplánovat, protože se tu věci hrozně rychle mění. Je skvělé mít teď víc svobody a být doma s dětmi. To víte, rostou rychle," doplnil.

"Bylo hezké vidět, kolik lidí mi dnes projevilo respekt. Samozřejmě mi bude spousta těch skvělých lidí chybět, ale dvacet let uteklo rychle. Mám odsud spoustu vzpomínek a ať už jsou dobré nebo ne, navždy mi zůstanou," řekl Räikkönen.

Populární Fin zahájil kariéru v F1 v roce 2001, kdy debutoval v týmu Sauber. O rok později se přesunul do McLarenu, v němž získal v následujících pěti sezonách dvakrát titul vicemistra světa. Před sezonou 2007 přešel do Ferrari a hned se stal šampionem, když v dramatickém finiši zdolal o bod Lewise Hamiltona a Fernanda Alonsa z McLarenu.

V letech 2010 a 2011 si dal Räikkönen od formule 1 pauzu a působil například v MS rallye nebo v závodech automobilové série Nascar. Před devíti lety se ale do F1 vrátil a po dvou sezonách v Lotusu působil pět sezon ve Ferrari. Kariéru zakončil po třech letech v Alfě Romeo, kde bodoval v 15 závodech. Poslední sezonu ukončil s 10 body na šestnáctém místě.

V Abú Zabí nedojel ani jeho týmový kolega Antonio Giovinazzi. "Zakončit jakýkoli závod dvojím odstoupením je vždycky zklamáním, o to větším, když šlo o poslední Grand Prix sezony," uvedl šéf týmu Fréderic Vasseur. "Chtěli jsme našim pilotům poskytnout co nejlepší podmínky a ukončit rok dobrým výsledkem. Když se ohlédneme zpět, musíme si vzít pozitiva a využít je do roku 2022," dodal Vasseur.