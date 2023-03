O politice mlčte, chtěla FIA před sezonou po pilotech F1. Ti se vzepřeli: Nejsme přece školáci

Bylo to přes zimu ve formuli 1 větší téma, než který z týmů udělá zásadnější technický progres a jestli někdo zastaví loňskou dominanci Maxe Verstappena. Mezinárodní automobilová federace FIA s jejím šéfem Muhamadem Sulajímem totiž v prosinci aktualizovala svůj sportovní kodex, v němž pilotům mimo jiné omezila politická či náboženská prohlášení a gesta v průběhu závodních víkendů. To mezi jezdci vyvolalo pozdvižení a odpor, a to téměř jednotně, nikoliv pouze u Lewise Hamiltona, jenž je svým aktivismem proslulý.

Foto: Profimedia.cz Lewis Hamilton (druhý zprava) je v F1 velkým aktivistou. V minulosti byl jedním z iniciátorů, aby jezdci před závody poklekávali.Foto : Profimedia.cz