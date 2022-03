Pilot F1 Hamilton chce ke svému jménu přidat matčino příjmení

"Nikdo z vás možná neví, že se moje matka jmenovala Larbalestierová, a já právě pracuju na tom, abych to přidal ke svému jménu," řekl Hamilton při dnešní akci se sponzory v Dubaji. "Úplně nechápu, proč ženy ztrácejí své jméno, když se vdají. Co se týče mé matky, opravdu chci, aby její jméno dál pokračovalo se jménem Hamilton," dodal.

Do víkendového startu nové sezony v Bahrajnu ale sedmatřicetiletý jezdec změnu příjmení ještě nestihne. "Doufám, že to bude brzo. Nevím, jestli to bude do víkendu, ale pracuje se na tom," řekl.