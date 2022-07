Schumacherovo vzkříšení aneb z otloukánka F1 Jezdec dne. Slavný syn prohání Alonsa jako táta

Víc než rok a půl u jeho jména svítila velká nula a on se blížil do "elitní" pětky žebříčku pilotů, kteří v F1 odjezdili nejvíc závodů, aniž by získali bod. Jenže předminulý víkend v Silverstone to na 31. pokus Micku Schumacherovi poprvé vyšlo a teď v Rakousku své vzkříšení potvrdil dokonce šestou příčkou, za což si následně ve volbě fanoušků zajistil titul Jezdec dne. "Fakt? To je krásné a pro mě je to skvělé ocenění," říkal.

Foto: Matthias Schrader, ČTK/AP Mick Schumacher, pilot F1Foto : Matthias Schrader, ČTK/AP

